Рига, , 12:34 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на девять. Об этом 15 апреля пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 878 тестов, общее количество обследованных превысило 29 899. В стационаре находятся 46 человек, за сутки было госпитализировано ещё двое больных COVID-19. Трое находятся в тяжелом состоянии. В стране от COVID-19 скончались 7 человек.

Отмечается, что всего количество зараженных коронавирусом в стране достигло 666.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.