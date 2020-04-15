Рига, , 12:31 — REGNUM Дирекция Управление дорожной безопасности (CSDD) Латвии возобновила приём водительских экзаменов на категории В (авто) и ВЕ (тягач с прицепом). Об этом в среду, 15 апреля, пишет портал LSM.

По данным журналистов, система сдачи экзаменов организована таким образом, чтобы минимизировать личный контакт. Инспектора CSDD и экзаменуемые в ходе сдачи экзамена по вождению будут использовать специальные костюмы, перчатки, защитные маски из оргстекла. Перед и после экзамена салоны автомобилей будут дезинфицироваться.

Отмечается, что экзамен в Латвии смогут сдать только прошедшие карантин и те, у кого симптомов коронавируса не наблюдается. В начале экзамены примут у тех, кто не смог их сдать в связи с объявлением в стране режима ЧС.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.