Черкесск, , 12:30 — REGNUM В Карачаево-Черкесии ситуация с заболеванием коронавирусной инфекцией стремительно меняется. Еще вечером 14 апреля минздрав сообщал о 23 подтвержденных случаях коронавируса, а уже на 10:00 15 апреля их число составило 30, сообщили в оперативном штабе.

В сообщении сказано, что все семеро вновь выявленных граждан с положительными тестами — жители столицы Карачаево-Черкесии. Ранее они контактировали с первыми заболевшими коронавирусом.

Девять из 30 зараженных — госпитализированы. Остальные лица переносят заболевание в легкой форме и оставлены дома под наблюдением врачей.

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