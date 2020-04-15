Курган, , 12:29 — REGNUM В Курганской области во время режима самоизоляции в детских садах работают дежурные группы только для дошкольников, чьи родители трудятся на предприятиях, где сняты карантинные ограничения. Об этом сообщил 15 апреля глава региона Вадим Шумков в своём аккаунте сети Instagram.

По словам губернатора Шумкова, данная превентивная мера поможет избежать распространения коронавирусной инфекции.

«В силу особенностей иммунной системы дети часто болеют и переносят новую инфекцию бессимптомно. Это скрытая угроза для их пожилых родственников», — пояснил Вадим Шумков.

Напомним, режим самоизоляции для граждан в Курганской области действует до 19 апреля.