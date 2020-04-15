Курган, 15 апреля 2020, 12:29 — REGNUM В Курганской области во время режима самоизоляции в детских садах работают дежурные группы только для дошкольников, чьи родители трудятся на предприятиях, где сняты карантинные ограничения. Об этом сообщил 15 апреля глава региона Вадим Шумков в своём аккаунте сети Instagram.
По словам губернатора Шумкова, данная превентивная мера поможет избежать распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, режим самоизоляции для граждан в Курганской области действует до 19 апреля.