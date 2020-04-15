Москва, 15 апреля 2020, 12:29 — REGNUM Запущенная в Москве система пропускного режима создала столько проблем, что пока столичные власти её исправят и заставят работать как следует, пандемия коронавирусной инфекции уже закончится, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM.
Пока же, как пояснил социолог, москвичи сидят по домам, «копят злобу, раздражение и понимание полной некомпетентности власти».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве Центр организации дорожного движения с помощью камер видеонаблюдения будет автоматически штрафовать водителей без пропусков. При повторном нарушении ГИБДД отправит автомобиль на штрафстоянку.