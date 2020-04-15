Москва, , 12:29 — REGNUM Запущенная в Москве система пропускного режима создала столько проблем, что пока столичные власти её исправят и заставят работать как следует, пандемия коронавирусной инфекции уже закончится, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Когда система пропусков заработает, её нужно будет уже отменять. Но после того, что власти наворотили, им будет очень страшно отменять карантин. Пока всё находится в замороженном состоянии, любые очевидные глупости и провалы, любые признаки технического распада системы не приводят к политическим или социальным последствиям. Они заморожены в условном холодильнике под названием карантин. И теперь страшно этот холодильник выключать. Что оттуда вылезет? Совершенно непонятно», — сказал Кагарлицкий.

Пока же, как пояснил социолог, москвичи сидят по домам, «копят злобу, раздражение и понимание полной некомпетентности власти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве Центр организации дорожного движения с помощью камер видеонаблюдения будет автоматически штрафовать водителей без пропусков. При повторном нарушении ГИБДД отправит автомобиль на штрафстоянку.