Оренбург, , 12:29 — REGNUM В Оренбургской области жительница Октябрьского района привлечена к административной ответственности за распространение недостоверной информации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По итогам рассмотрения административного дела, возбужденного по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации), суд назначил женщине штраф в размере 15 тыс. рублей. Постановление может быть обжаловано.

Напомним, 36-летняя оренбурженка в соцсети опубликовала фейковую информацию о передвижении транспорта в период карантина по коронавирусной инфекции в селе Новоникитино. Женщина призналась, что основанием стали сведения, услышанные от местных жителей. Не удостоверившись в верности предположений, она опубликовала информацию, а о последствиях не подумала.

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