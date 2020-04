Остин, США, , 12:26 — REGNUM Создатели Remnant: From the Ashes анонсировали новое дополнение для своей игры. Трейлер расширения Swamps of Corsus был опубликован на официальном YouTube-канале проекта 14 апреля.

В дополнении игроков ожидают новые локации, противники и предметы экипировки. Одним из главных нововведений разработчики называют режим «выживание», в котором игрокам предстоит «начинать с нуля» в крайне враждебном мире.

Напомним, Remnant: From the Ashes — это «ролевой шутер» от студии Gunfire Games. В нём игроки пытаются выжить в опасном постапокалиптическом мире будущего.

