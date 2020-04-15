Брюссель, , 12:33 — REGNUM Открытию внешних границ Евросоюза должен предшествовать этап отмены карантинных мер внутри содружества европейских стран. Допуск нерезидентов на территорию ЕС разрешат не скоро, говорится в проекте рекомендаций Еврокомиссии для государств ЕС.

Рекомендовано открывать внешние границы только на втором этапе снятия карантинных ограничений. На первом этапе предполагается поэтапно снимать карантинные меры внутри каждой из стран Евросоюза.

Пока в Еврокомиссии не могут назвать даже сроки первого этапа. Для снятия карантина будут учитывать эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу за пределами ЕС и степень угрозы его нового проникновения в Европу, сообщает ТАСС.

В Еврокомиссии также предупредили, что отмена карантина разными странами ЕС без общей координации грозит возникновением политических трений.

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