Екатеринбург, , 12:27 — REGNUM В аэропорт Кольцово (Екатеринбург) прибыл ещё один самолёт с гуманитарным грузом из Шанхая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Фонде святой Екатерины.

Спецборт был нагружён медицинскими масками (4 млн штук), защитными костюмами (10 тысяч) и масками повышенной защиты (100 тысяч). Груз весил около 20 тонн.

Гуманитарная помощь распределится между Свердловской и Челябинской областями. Груз пойдёт в больницы и поликлиники, а также в бюджетные учреждения и волонтёрские организации.

Лайнер уже сегодня вылетит в Гуанчжоу за новой партией помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, первый самолёт с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Екатеринбург 13 апреля 2020 года. Помощь собрала в Китае Русская медная компания.

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