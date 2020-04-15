Москва, , 12:24 — REGNUM Большинство жителей Москвы (39%) признались, что из-за карантина по коронавирусу серьёзно потеряли в доходах, приводит данные ИХ «Ромир».

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Временно перестали работать 32% москвичей. Работают неполный рабочий день 30%. Каждый пятый житель мегаполиса (12%) совсем остался без работы.

Серьезно потеряли в доходах люди 35−44 лет (47%) и назвавшие себя «безработными» (66%). Без работы остались горожане 45−50 лет (16%). Ничего не поменялось у 30% жителей Москвы.

Опрос проведен в первой половине апреля 2020 года. Опрошены 500 респондентов старше 18 лет, проживающие в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, 64% жителей России готовы отказаться от майских и новогодних каникул после карантина.

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