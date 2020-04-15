Джакарта, , 12:23 — REGNUM По состоянию на 15 апреля 2020 года в Индонезии подтвердили 5136 случаев заражения коронавирусом, сообщает информационный портал Detik.

По словам официального представителя правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмада Юрианто, за сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 297.

«469 пациентов с коронавирусом в Индонезии скончались, а 446 человек были выписаны из больниц», — заявил Ахмад Юрианто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий вооруженными силами Индонезии Хади Тжахжанто заявил, что в военной структуре было зарегистрировано 1187 случаев с подозрением на COVID-19.

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