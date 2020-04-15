Кейптаун, , 12:28 — REGNUM Зараженные коронавирусом жители ЮАР сообщили о том, что им приходится нести двойное бремя — бороться с вирусом и подвергаться дискриминации со стороны общества. Об этом передает ВВС Africa.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что в ряде стран дискриминация тех, у кого выявили коронавирус, может быть более опасной, чем сам вирус.

На условиях анонимности зараженная коронавирусом жительница ЮАР поделилась с корреспондентом ВВС своим «опытом дискриминации».

«Должна была состояться встреча заинтересованных лиц, но я не смогла присутствовать из-за моего заболевания COVID-19… Я отправила электронное письмо, извиняясь, что не смогу принять участия в собрании… не зная, что это повлечет… Были и ненавистные высказывания, и выражения нетерпимости, и нарушение моих прав, потому что мой статус [заражения коронавирусом] распространялся без моего согласия», — рассказала она.

Ее соседи завили, что они боялись, что она заразит их, поэтому вызвали полицию и скорую помощь.

«Люди, инфицированные коронавирусом, не должны подвергаться дальнейшей стигматизации. Наша иммунная система уже находится под угрозой, нам не нужен стресс. Стресс может влиять на иммунную систему. Это время для убунту (южноафриканская гуманистическая философия)… духа доброты, добра, сострадания, я понимаю, если мы сможем рассчитывать на что-то из этого, я думаю, что мы на полпути к победе в этой битве [с пандемией]», — добавила жительница ЮАР.

Эксперты предупреждают, что стигма может отпугнуть людей от массового тестирования на коронавирус, которое проходит по всей ЮАР.

«Одна из главных проблем в нашей борьбе с вирусом заключается в том, что люди боятся стигмы больше, чем вируса. Тогда это означает, что она (стигма) становится барьером — они не пройдут тестирование», — сказал клинический психолог Сибулеле Когвана.

«Даже если они пройдут тестирование, они будут бояться раскрывать информацию из-за боязни стигматизации, что затем создаст огромную проблему, потому что тестирование является одной из самых важных вещей в борьбе с этим вирусом», — подчеркнул Когвана.