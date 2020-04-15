Гватемала, , 12:25 — REGNUM Из Гватемалы в Южную Корею вернутся более 70 сограждан. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Гватемале.

По их словам, 14 апреля самолёт мексиканской авиакомпании Aeromexico с 73 гражданами Южной Кореи, 8 гражданами Японии и 3 гражданами Тайваня вылетел из Гватемалы в Мехико.

Напомним, что в марте власти Гватемалы закрыли границы, а также прекратили авиасообщение с миром в целях предотвращения распространения коронавируса.

Известно, что по прилёте в Мексику граждане Южной Кореи пересядут на рейс до Японии и 16 апреля прибудут на родину.

Отмечается, что первоначально планировалось организовать прямой рейс из Мехико в Инчхон, однако позднее авиакомпания отказалась от его выполнения.