Лос-Анджелес, США, , 12:12 — REGNUM Disney выложила новый тизер-трейлер финального сезона «Войн клонов». Ролик был опубликован 14 апреля на YouTube-канале Star Wars.

В тизере показаны фрагменты из предстоящих эпизодов. В одном из них Асоке Тано предстоит финальная дуэль с Дартом Молом.

Напомним, «Звёздные войны: Войны клонов» — это анимационный сериал, созданный по мотивам популярной киносаги. События шоу разворачиваются во временном промежутке между вторым и третьим эпизодом трилогии приквелов.

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