Нью-Йорк, США, , 12:16 — REGNUM Не пейте водку, если заболели COVID-19, все равно не поможет. Об этом, как передает Corona24, заявил врач нью-йоркской больницы Марлен Каплан.

По его словам, до легких спирт не дойдет, ограничившись в своем дезинфицирующем эффекте лишь началом пищеварительного тракта и горлом, а вот ухудшение работы внутренних органов под воздействием алкоголя может, напротив, сыграть негативную роль при заражении.

Каплан добавил, что пока организм борется с инфекцией, печени приходится выводить продукты, образовавшиеся в результате этой борьбы. Это тяжелый и важный процесс, от которого печень не стоит «отвлекать», нагружая ее еще и алкоголем. А вот раствор соды в обычной воде, которым можно прополоскать горло, точно не повредит.