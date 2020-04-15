Тбилиси, , 12:13 — REGNUM В Грузии коронавирус выявили у 70-летнего врача. Об этом 15 апреля рассказала журналистам руководитель Центра общественного здравоохранения Нана Мхеидзе, сообщает агентство Report.

Известно, что врач, когда у него выявили коронавирус, находился в Поти, а ранее работал в медцентре в Кобулети. Вечером 14 апреля его доставили в инфекционную больницу в Тбилиси.

«Это первый случай в Поти, который относится к кластеру Кобулети. Мы проверим и членов семьи медицинского работника. Пациент находился в самоизоляции», — сказала Мхеидзе.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 апреля в Грузии выявлено 309 случаев заражения коронавирусом, в том числе троих жителей страны с данным диагнозом привезли из-за рубежа. Выздоровели 69 человек, скончались во время болезни трое.

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