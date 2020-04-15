Москва, , 12:08 — REGNUM Тотальный контроль, который рассчитывали установить власти Москвы, скорее всего, превратится в выборочный, что в свою очередь создаст отличные условия для расцвета произвола и халтуры, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя огромные пробки, которые возникли на въездах в Москву и на входах в столичное метро.

«Чиновники даже до конца не определили, где, когда и как нужно проверять граждан и сколько ресурсов нужно для организации этой проверки, — сказал Кагарлицкий. — И естественно, всё теперь свалят на полицейских. В настоящий момент мы видим крайне неблагоприятное сочетание: естественные недоработки, которые есть в любой системе, плюс изначально порочная система. Скорее всего, исправление пойдёт по пути отказа от выполнения некоторых указаний. Просто не хватит ресурсов. Будут открытые общеизвестные дыры. Система тотального контроля превратится в систему выборочного».

Как пояснил эксперт, как только контроль станет выборочным, возникнет масса возможностей «для произвола и халтуры».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве у входов на станции метро образовались очереди из пассажиров. Многие пассажиры не обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками, респираторами и перчатками.