Москва, 15 апреля 2020, 12:08 — REGNUM Тотальный контроль, который рассчитывали установить власти Москвы, скорее всего, превратится в выборочный, что в свою очередь создаст отличные условия для расцвета произвола и халтуры, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя огромные пробки, которые возникли на въездах в Москву и на входах в столичное метро.
Как пояснил эксперт, как только контроль станет выборочным, возникнет масса возможностей «для произвола и халтуры».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве у входов на станции метро образовались очереди из пассажиров. Многие пассажиры не обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками, респираторами и перчатками.