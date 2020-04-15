Москва, , 12:13 — REGNUM Банки в подавляющем большинстве случаев отказывают предприятиям в выдаче беспроцентных кредитов на выплаты сотрудникам. Об этом 15 апреля заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы провели контрольную закупку по предоставлению банками кредита под 0% на выплату заработных плат сотрудникам. Провели контрольные закупки в 29 регионах. Это происходило 14 банках, включая главные банки», — сказал Титов.

В итоге из 158 заявок выдано шесть. Одобрено, но ещё не выдано — пять. Отклонены 132 заявки. При этом в 18% случаев отказали без основания, 23% отказали потому, что не подходит им по видам деятельности, 28% — отсутствие зарплатного проекта в данном банке.

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