Ташкент, , 12:06 — REGNUM Министерство финансов Узбекистана рекомендовало производителям алкогольной продукции переориентировать неиспользуемые мощности для выпуска антисептиков, сообщили 15 апреля в минфине республики.

В министерстве привели положительный пример подобного производства — с 14 апреля ООО «Фаровон» стало выпускать 44 тыс. антисептиков в сутки по сниженным ценам. Продукт имеет сертификат соответствия. Подобные меры направлены на стабилизацию цен, добавили в минфине.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Узбекистан передал Белоруссии 50 тыс. упаковок антисептиков, 500 тыс. погонных метров марли и 10 тыс. литров медицинского спирта, а также индивидуальные средства защиты.

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