Москва, 15 апреля 2020, 12:00 — REGNUM После конфуза с попыткой ввести систему QR-пропусков власти Москвы, вместо того чтобы задуматься об уровне собственной адекватности, придумали новую схему, которая оказалась ещё более мутной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал новость о том, что в первый день пропускного режима на въездах в Москву образовались пробки, а на входах в метро — огромные очереди.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве у входов на станции метро образовались очереди из пассажиров. Москвичи вынуждены проходить обязательную проверку цифрового пропуска, разрешающего передвижение по городу. Поскольку процедура занимает некоторое время, пункты досмотра не справляются с потоком пассажиров в час пик. Граждане вынуждены стоять у входов, в подземных переходах и вестибюлях станций.
Читайте ранее в этом сюжете: На входах в метро Москвы выстроились очереди из-за проверки пропусков