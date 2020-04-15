Москва, , 12:00 — REGNUM После конфуза с попыткой ввести систему QR-пропусков власти Москвы, вместо того чтобы задуматься об уровне собственной адекватности, придумали новую схему, которая оказалась ещё более мутной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал новость о том, что в первый день пропускного режима на въездах в Москву образовались пробки, а на входах в метро — огромные очереди.

«То, что система с пропусками не будет работать в том виде, в котором её придумали чиновники, было понятно с самого начала, — сказал Кагарлицкий. — И самое интересное, что чиновники, когда с QR-кодами вышел конфуз, это осознали и вместо того, чтобы как-то уже серьёзно задуматься о степени своей собственной адекватности, принялись придумывать новую схему, которая оказалась ещё более мутной. Система с QR-кодами в своём первоначальном виде предполагала тотальный электронный концлагерь, который, к счастью для человечества, невозможно осуществить. А та система, которую сейчас ввели в Москве, представляет собой оцифрованный бардак».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве у входов на станции метро образовались очереди из пассажиров. Москвичи вынуждены проходить обязательную проверку цифрового пропуска, разрешающего передвижение по городу. Поскольку процедура занимает некоторое время, пункты досмотра не справляются с потоком пассажиров в час пик. Граждане вынуждены стоять у входов, в подземных переходах и вестибюлях станций.

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