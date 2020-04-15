Ижевск, , 11:54 — REGNUM В Удмуртии до настоящего момента почти все ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получили единовременную выплату, приуроченную к 75-летию Победы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Всего в республике федеральную выплату в размере 75 тыс. рублей получат 2 223 ветераны и инвалида войны, выплату в размере 50 тыс. рублей получат 8 637 тружеников тыла.

Кроме того, ветераны в Удмуртии полчают региональные выплаты в размере 4 тыс. и 2 тыс. рублей соответственно.

До настоящего момента выплаты получили 94% от общего числа граждан, которым они предусмотрены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и инвалидам войны, а также труженикам тыла, проживающим на территории Удмуртии, вручили 2,1 тыс. медалей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего в Удмуртии такие медали получат около 11 тыс. человек. Причём медали удмуртским ветеранам будут вручены вне зависимости от региона, в котором зарегистрированы награждаемые.