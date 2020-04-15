Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс назвал опасным решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Приостановка финансирования ВОЗ во время мирового кризиса в области здравоохранения очень опасна», — написал Гейтс в своем Twitter.

По его словам, ВОЗ удается замедлить распространение заболевания, вызванного коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты отказались от уплаты взносов во Всемирную организацию здравоохранения.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, во время пандемии не время приостанавливать уплату взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения. Из пандемии нужно будет извлечь уроки, но только когда для этого придёт время, отметил он.