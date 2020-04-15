Калининград, , 11:51 — REGNUM За минувшие сутки в Калининградской области выявлено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства сегодня, 15 апреля.

«У двоих заболевание выявлено в условиях нахождения в инфекционном стационаре, куда заболевшим госпитализированы с признаками ОРВИ. У троих инфицирование выявлено при активном обследовании: у 2-их контактных из очага коронавирусной в военном медицинском учреждении у одного контактного с заболевшим по месту работы», — пояснили в ведомстве.

Проводятся эпидемиологические расследования.

Всего подтверждено 84 случая, 27 человек выздоровели, от осложнений, вызванных COVID-19 один человек скончался. Под медицинским наблюдением остаются 779 человек, в том числе 15 в специальном учреждении «Паруса надежды».

На 15 апреля в Калининградской области на COVID-19 обследовано 8616 человек.