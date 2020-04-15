Ташкент, , 11:50 — REGNUM Валовой внутренний продукт Узбекистана по итогам первого квартала 2020 года вырос на 4,1−4,4%. Об этом 15 апреля заявил заместитель председателя правительства республики Джамшид Кучкаров на брифинге.

Темпы роста ВВП замедлились на 0,9−1,2% по сравнению с 2019 годом. Объем экспорта уменьшился на 11%, импорта — на 10%. В прошлом году эти показатели выросли на 20,6% и 32,9% соответственно. Промышленное производство выросло на 4%.

Кучкаров отметил, что кризис, наступивший из-за пандемии коронавируса, не имеет ничего общего с кризисом 2008 или 1997 года. «Это процесс, похожий на природную катастрофу», — сказал заместитель премьер-министра.

Отметим, Всемирный банк прогнозирует рост экономики Узбекистана по итогам 2020 года на уровне 1,6%. В 2019 году этот показатель составлял 5,6%.

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