Кызыл, , 11:50 — REGNUM Временно управляющий Кызыльской епархией РПЦ архиепископ Феофан обратился к верующим Тувы в преддверии Пасхи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе организации, он напомнил, что период Великого поста и главный христианский праздник в этом году совпали с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, почтить праздник Воскресения Христова посещением храма и участием в богослужении является святой обязанностью христиан. В то же время он призвал жителей, особенно пожилых людей поберечь себя.

«Все эти люди могут обратиться на телефон горячей линии нашей епархии и пригласить священнослужителя к себе домой для совершения таинств. В это непростое время никто вас не осудит за отсутствие на богослужениях, в том числе и в праздник Пасхи», — отметил Феофан.

Принять участие в евхаристической трапезе, то есть принятии Тела и Крови Христовых, жители смогут на протяжении всего пасхального периода. Также архиепископ призвал верующих не посещать кладбища в день общецерковного поминовения усопших.

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