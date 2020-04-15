Москва, , 13:14 — REGNUM Синоптики ожидают, что апрель в Москве будет холоднее обычного. Об этом 15 апреля сообщил портал «Метеоновости».

В сообщении отмечается, что, несмотря на рекордно теплые предыдущие месяцы, апрель 2020 года может оказаться холодным. Средние суточные значения температуры ожидаются на уровне 10 градусов тепла. К концу месяца, вероятно, ситуация изменится и температура воздуха будет прогреваться до 18−20 градусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас в Москве ожидается затяжное похолодание.

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