Тбилиси, , 11:59 — REGNUM Правительство Грузии определило, лица какой профессии смогут посещать закрытые из-за коронавируса города. Соответствующее постановление было опубликовано 15 апреля.

Согласно принятому документу, ограничения не будут распространяться на медиков, дипломатов, инкассаторов, сотрудников экстренных служб, представителей СМИ и участников гуманитарных миссий.

Также проезд буде разрешен тем, кто выполняет работу по грузоперевозкам или перевозке осужденных. Для тех, кому необходимо захоронить умершего родственника, также будет сделано исключение.

Кроме того, проживающим в закрытых городах, если они окажутся за их пределами, будет позволено вернуться домой. Не запретят выезжать жителям других населенных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави с 21:00 15 апреля будет закрыт въезд и выезд на 10 дней. Данная мера вводится из-за роста числа инфицированных коронавирусом.

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