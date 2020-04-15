Пермь, , 11:45 — REGNUM В Пермском крае минприроды оценило ущерб, который нанесен в результате несчастного случая на железной дороге. За гибель лося в суде требуют 80 тыс. рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, в марте 2020 года на участке железнодорожного пути перегона Кын-Кормовище пригородный поезд сбил насмерть лося.

Транспортная прокуратора обратилась в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Надзорное ведомство указало, что в результате деятельности ОАО «РЖД» причинен вред животному миру, который в пределах России является госсобственностью. Железнодорожники обязаны принимать меры к предотвращению ущерба, наносимого объектам животного мира.