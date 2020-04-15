Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Ростовской области выросло число инфицированных коронавирусом детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 апреля.

«Под медицинским наблюдением находятся семеро детей с подтверждённым диагнозом», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава донского минздрава Татьяна Быковская отмечала, что дети, у которых был выявлен коронавирус, переносят его бессимптомно. В целом 60% заражённых на Дону находятся в удовлетворительном состоянии. Четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, один человек находится в крайне тяжёлом состоянии.

Общее количество подтверждённых в Ростовской области случаев заражения коронавирусом к утру 15 апреля достигло 104.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовчанин с коронавирусом находится в крайне тяжёлом состоянии