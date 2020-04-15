Саки, Крым, 15 апреля 2020, 11:48 — REGNUM Жителя крымского города Саки Максима Шустова оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции, семья молодого человека намерена обжаловать решение местного суда. Об этом на своей странице в «Вконтакте» сообщил отец Андрей Шустов.
По его словам, в суде сыну выдали постановление о наложении административного штрафа в 15 тысяч рублей за нарушение статьи КОАП РФ ч. 1
Семья подсудимого не согласно с данным решением суда и намерена его обжаловать, полагая, что молодому человеку должны были выписать предупреждение, а не штрафовать, тем более на такую крупную сумму.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Государственного совета Крыма приняли в двух чтениях законопроект о введении штрафов за нарушение действующих ограничительных мер по коронавирусу в республике. Глава республики Сергей Аксёнов отмечал, что за нарушения режима самоизоляции для физических лиц штраф составит 4 тысячи рублей, при повторном нарушении — 5 тысяч.
Об этом: В Крыму повышают штрафы для нарушителей режима самоизоляции
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