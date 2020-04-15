Саки, Крым, , 11:48 — REGNUM Жителя крымского города Саки Максима Шустова оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции, семья молодого человека намерена обжаловать решение местного суда. Об этом на своей странице в «Вконтакте» сообщил отец Андрей Шустов.

«Проживаем мы в городе Саки, не «прибывшие» и не из числа подтверждённых больных, стараемся соблюдать режим самоизоляции… 4 апреля мой сын провожал друга, который приходил ремонтировать компьютер. Были остановлены патрулём, сын был в маске и перчатках, причину нахождения на улице назвал честно: «провожаю друга». Ему были зачитаны правила соблюдения санитарных норм и сказано, что будет выписано первое предупреждение. Он всё подписал. А сегодня был вызван в суд и когда он ко мне пришёл, у меня чуть глаз не выпал, когда я прочитал», — отметил Андрей Шустов.

По его словам, в суде сыну выдали постановление о наложении административного штрафа в 15 тысяч рублей за нарушение статьи КОАП РФ ч. 1 20.6.1. Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.

Семья подсудимого не согласно с данным решением суда и намерена его обжаловать, полагая, что молодому человеку должны были выписать предупреждение, а не штрафовать, тем более на такую крупную сумму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Государственного совета Крыма приняли в двух чтениях законопроект о введении штрафов за нарушение действующих ограничительных мер по коронавирусу в республике. Глава республики Сергей Аксёнов отмечал, что за нарушения режима самоизоляции для физических лиц штраф составит 4 тысячи рублей, при повторном нарушении — 5 тысяч.

Об этом: В Крыму повышают штрафы для нарушителей режима самоизоляции

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