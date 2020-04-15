Уфа, , 11:45 — REGNUM Мужчину подозревают в надругательстве над могилами в Башкирии. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба республиканского МВД.

По сообщению пресс-службы ведомства, к стражам порядка обратилась жительница города Октябрьского, которая сообщила, что около поселка Муллино на могиле ее сына кто-то уничтожил деревянный крест.

В результате полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний местный житель. По версии правоохранителей, он разжег костер из крестов, чтобы согреть землю во время копки могилы. Он надругался над несколькими могилами и спилил на них кресты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам надругательства над местами захоронения.

В настоящее время стражи порядка устанавливают сумму ущерба, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.