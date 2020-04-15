Москва, , 12:10 — REGNUM Многочисленные очереди у входа в столичное метро, где у пассажиров проверяют электронные пропуска, показали, насколько неправильные действия предпринимает мэр Москвы Сергей Собянин для борьбы с распространением коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля сообщил депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ).

«Очевидно, что план Собянина по этим пропускам провалился. Первое, с чего нужно было начать — дать людям деньги, оплатить ЖКХ, чтобы людям не было необходимости куда-то ездить, чтобы люди думали, чем завтра платить по кредитам и за квартиру, чтобы из нее не выселили», — сказал Ступин.

Депутат полагает, что очереди у входа в метро с большой долей вероятности приведут к резкому росту заражения коронавирусом в столице.

«Очевидно, что очереди в метро приведут к распространению коронавируса, лишним заболевшим, жертвам. И эта кровь будет на совести Собянина», — заявил Ступин.

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