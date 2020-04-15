Хабаровск, , 11:43 — REGNUM В Хабаровском крае вечером 15 апреля подтверждено ещё 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего на данный момент проходят лечение 68 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный портал стопкоронавирус.рф.

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Все выявленные пациенты — это жители Хабаровска, Советской Гавани, а также посёлка Богородское.

Как пояснили в оперативном штабе, в числе заражённых коронавирусом — 8 человек в возрасте старше 65 лет.

В общей сложности был выявлен коронавирус у 77 человек, из которых семь излечились, два — умерло.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке 15 апреля подтверждён первый случай заражения коронавирусной инфекцией.