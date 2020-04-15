Москва, , 11:41 — REGNUM В Москве за сутки зафиксировано 213 нарушений режима самоизоляции жителями города, которые дали специальное согласие на изоляцию. Об этом 15 апреля сообщили в московском оперштабе.

«Более 200 инфицированных, нарушивших режим самоизоляции, были принудительно госпитализированы в Москве за сутки», — говорится в информации.

Отмечается, что каждому из нарушителей были выписаны штрафы. Дальнейшее лечение они продолжат в обсервационных центрах. Там они будут находиться до полного выздоровления.

Общая сумма выписанных штрафов превысила 1 млн рублей.