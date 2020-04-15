Москва, , 11:42 — REGNUM В Москве задержали подозреваемого в хищении 300 тысяч рублей у пенсионерки. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее 80-летняя москвичка обратилась в полицию с сообщением о мошенничестве. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся участковым. Он попросил помочь в задержании группы мошенников, и для этого снять 300 тысяч рублей с банковского счета. По легенде злоумышленников «мошенники» должны были узнать, что женщина сняла деньги и попытаться ее ограбить. Полиция якобы была готова задержать преступников с поличным.

Пенсионерка согласилась, сняла в банке 300 тысяч рублей и вернулась домой. Затем мошенники сказали женщине, что необходимо срочно сбросить деньги с балкона, что она и сделала. Злоумышленники подобрали пакет с деньгами и скрылись на машине, однако пенсионерка запомнила номер автомобиля и назвала его полиции при обращении.

Вскоре был задержан один из соучастников преступления. Похищенные деньги вернули женщине.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.