Курск, , 11:40 — REGNUM В Курской области 15 апреля подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 89 случаев. Пять пациентов уже сняты с медицинского наблюдения, 27 находятся на лечении в областной инфекционной больнице, в том числе один пациент — в стабильно тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. У 55 человек с подтверждённым коронавирусом нет признаков заболевания, поэтому они проходят карантин дома под наблюдением медиков. Два пациента, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко, скончались.

На карантине под наблюдением находятся 769 человек, прибывших из-за рубежа или контактировавших с заражёнными коронавирусом. В больницах с симптомами ОРВИ и пневмониями находятся 125 человек, карантин снят с 1329 человек.

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