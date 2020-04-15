Омск, , 11:39 — REGNUM В Омской области зарегистрировано ещё два случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 апреля в региональном минздраве.

Уточняется, что заразились 51-летний мужчина и 49-летняя женщина. Оба пациента получают лечение в стационаре.

Таким образом, по состоянию на 15 апреля всего в Омской области подтверждено 22 случая COVID-19, в том числе девять человек уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе в аптечную сеть «Госаптека» поступили в продажу защитные маски и антисептики для рук.

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