Серов, Свердловская область, , 11:36 — REGNUM Житель Серова (Свердловская область) заразился коронавирусом. Об этом заявили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

По данным штаба, диагноз уже подтверждён лабораторно. Зараженный входит в число тех 12 человек, у которых нашли вирус за последние сутки.

Ранее сообщалось, что среди последних заразившихся — жители Екатеринбурга, Каменского района, Полевского, Заречного, Белоярского района, а также находящиеся в области жители Москвы и Челябинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом. В области действует режим повышенной готовности.

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