Санкт-Петербург, , 11:48 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки отмечен резкий скачок количества зараженных новой коронавирусной инфекцией — 108 человек, при этом 88 из них — обитатели хостела для трудовых мигрантов в деревне Новосергиевка Всеволожского района. Об этом 15 апреля сообщает оперативный штаб Ленинградской области по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, за трое суток в хостеле выявлено 123 заразившихся коронавирусной инфекцией. Как уже сообщалось, в Новосергиевке развернут палаточный мобильный госпиталь на 88 коек.

Основное число зараженных в Ленобласти за последние сутки выявлено в поселениях одного из самых крупных районов региона — Всеволожского. Помимо мигрантов из деревни Новосергиевка, зараженные найдены в крупном городском поселении Кудрово, что на границе с Санкт-Петербургом, в поселке им. Морозова, многоэтажной деревне Старая, жилмассиве Борисова Грива, СНТ «Щит», деревне Старая Пустошь.

Также заразившиеся выявлены в Выборгском районе: в городе Выборг, поселках Перово, Первомайское, Ольшаники. А еще — в Гатчине и поселке Сиверский Гатчинского района, доме отдыха «Волковицы» Ломоносовского района, в городах Тосно и Пикалево.

Всего, таким образом, в регионе насчитывается 298 зараженных. Также в Ленобласти с начала пандемии коронавируса выздоровели пять человек, ни одной смерти не зарегистрировано.

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