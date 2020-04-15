Москва, , 11:31 — REGNUM Почти 2 тыс. человек в России с выявленной ранее коронавирусной инфекцией признаны выздоровевшими. Об этом говорится в сообщении оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Telegram.

За сутки выписаны по выздоровлении 292 человека. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1986, уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение суток 14 апреля в России подтвердили заражение коронавирусом у 3388 человек. Общее количество зафиксированных случаев достигло 24 490.

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