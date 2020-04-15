Махачкала, , 11:36 — REGNUM Бюст Иосифа Сталина появится в селе Касумкент в Сулейман-Стальском районе Дагестана по инициативе местных коммунистов. Монумент установят в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне и 140-летия со дня рождения советского вождя, пишет «АиФ-Дагестан».

Бюст изготовил заслуженный художник России Шариф Шахмарданов, его стоимость составляет 500 тыс. рублей. Деньги на создание монумента собрали жители Сулейман-Стальского района. Причем, большую часть средств, а именно 300 тыс. рублей, выделил ветеран партии КПРФ из села Герайхановского Неби Небиев.

В настоящее время бюст находится в Санкт-Петербурге. Установить его планируется 1 мая текущего года в центре села Касумкент, для этого местный житель безвозмездно предоставил земельный участок. Однако сроки установки могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической обстановки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году активисты общественно-политической организации «И. В. Сталин» в дагестанском Каспийске предложили переименовать улицу Мира в улицу имени Сталина. Однако власти города отказали инициативной группе в том числе потому, что в Каспийске уже имеется улица имени вождя. Кроме того, против переименования выступили и горожане, проживающие на улице Мира.