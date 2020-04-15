Гай, Оренбургская область, , 11:30 — REGNUM В Гае Оренбургской области вынесен приговор в отношении владельца стрелкового клуба. Он признан виновным в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуре.

По данным ведомства, осенью 2018 года на детской площадки стрелкового клуба произошел несчастный случай. Шестилетний ребёнок упал с «тарзанки» и ударился головой об острые металлические конструкции на земле, которые остались после установки. В зоне падения с «тарзанки» отсутствовали какие-либо ограждения, а в зоне приземления отсутствовало не ударопоглощающие покрытие.

Суд вынес наказание владельцу стрелкового клуба в виде одного года лишения свободы, срок мужчина будет отбывать в колонии общего режима. В законную силу приговор не вступил.