Ижевск, , 11:30 — REGNUM В Удмуртии под наблюдением медицинских работников находятся 294 человека, включая 23 ребёнка. Об этом сообщает минздрав республики.

Из 42 граждан, у которых подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, 38 находятся на лечении в Республиканской клинической инфекционной больнице. Четверо ранее были выписаны после выздоровления.

Всего в РКИБ в Ижевске лечатся 159 пациентов, среди которых 13 несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике вывили ещё 15 случаев заражения коронавирусом. Причём семь из новых случаев выявили среди медработников и четыре среди пациентов закрытой на карантин ГКБ №1 в Ижевске. До этого было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией среди пациентов ГКБ №1.

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