Краснодар, , 11:29 — REGNUM 24 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, данные приводит региональный оперштаб 15 апреля. В числе пациентов как дети — пятилетний ребенок в Краснодаре, четырехлетний в Сочи и 13-летний в Кореновске, так и пожилые люди, самому старшему из которых 76 лет.

12 случаев выявлено в Краснодаре, четыре в Сочи, три в Кореновске, по одному случаю зафиксировано в Горячем Ключе, Ейске, Туапсе, Тимашевске и станице Динской. Все инфицированные контактировали с ранее заражёнными пациентами.

Общее число подтверждённых случаев коронавируса в регионе достигло 239. Три пациента скончались. 11 человек находятся в тяжёлом состоянии, 99 — в состоянии средней тяжести. 40 пациентам удалось победить коронавирус.