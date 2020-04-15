Цхинвал, , 11:47 — REGNUM На время карантина в школе-интернате в Цхинвале забрали всех детей, кроме одного четвероклассника. Об этом 14 апреля сообщает агентство «Рес».

Как рассказал журналистам директор учебного заведения Роланд Тедеев, родителей оставшегося мальчика лишили прав, и его некому забрать. Остальных забрали бабушки или опекуны.

«Ради него коллектив работает — педагог, повар и руководящий состав. Этот ребенок, можно сказать, сирота при живых родителях», — сообщил Тедеев.

Он также рассказал, что с остальными детьми пытаются проводить задания дистанционно, но это затрудняет отсутствие у многих из них технических средств, так как все воспитанники интерната из малоимущих семей.

Как сообщало ИА REGNUM, школы и детские сады в Южной Осетии начали закрывать на карантин в феврале из-за эпидемии ОРВИ. Позже в стране были введены карантинные меры для недопущения распространения коронавируса, и учебные заведения остались закрытыми для учеников.

В республике нет выявленных случаев заражения коронавирусом.

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