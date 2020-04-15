Вашингтон, , 11:27 — REGNUM Отличить коронавирус от простуды можно по отсутствию насморка, выяснили американские ученые, исследование которых опубликовано на сайте Eurekalert.

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.

«COVID-19 не связан с симптомами, которые обычно свойственны вирусной простуде, такими как заложенность носа или образование слизи», — указывается в статье.

Также сообщается, что потеря обоняния при отсутствии других симптомов, связанных с носовой полостью, говорит о том, что необходимо немедленно изолировать и протестировать пациента на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сингапурские ученые заявили, что доля бессимптомных носителей коронавирусной инфекции составляет до 70%, они могут заражать других людей, даже не подозревая об этом.

По словам специалистов, даже если носители инфекции не переболеют COVID-19, то смогут выработать иммунитет к заболеванию, хотя на это может потребоваться несколько лет.

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