Джакарта, , 11:24 — REGNUM Главнокомандующий вооруженными силами Индонезии Хади Тжахжанто заявил, что в военной структуре было зарегистрировано 1187 случаев с подозрением на COVID-19, причем 55 из них оказались положительными, сообщает Antara.

Кроме того, по его словам, из 1187 выявленных случаев 54 человека пошли на поправку, а 15 погибли.

Начальник штаба военно-морского флота Индонезии Сиви Сукма Аджи заявил, что в военно-морском флоте выявлено 20 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 апреля 2020 года в Индонезии выявлено 4839 случаев заражения коронавирусом.

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