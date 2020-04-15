Москва, , 11:20 — REGNUM Простои в бизнесе, которые вызваны затяжным и вынужденным периодом самоизоляции, введённым властями для борьбы с распространением коронавируса, жители России готовы наверстать, пожертвовав своими выходными днями. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob.

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Так, 52% граждан страны готовы работать шесть дней в неделю. При этом решимость трудится сверх привычного графика зависит от уровня дохода респондентов. Так, среди тех, кто получает меньше 30 тыс. рублей, желающих отработать шестидневную неделю, нашлось 46%, в то время как среди респондентов, чей доход превышает 80 тыс. рублей, таковых оказалось 56%. Чаще всего же готовность пожертвовать одним выходным днём выражает молодёжь до 24 лет (65%).

При этом охотнее граждане России согласились бы компенсировать время простоя из-за карантина по COVID-19, отказавшись от майских и новогодних каникул. Так, согласно опросу, весенним и зимним отдыхом готовы пожертвовать 64% россиян. Женщины чаще говорили о готовности работать в каникулы, чем мужчины: 67% и 60% соответственно. Наибольшую же готовность вновь выразила молодежь до 24 лет (74%).

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в связи с распространением коронавируса период с 28 марта по 5 апреля был объявлен нерабочим. Позднее президент РФ Владимир Путин продлил его до 30 апреля.

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