Курган, , 11:18 — REGNUM В Курганской области на сегодня насчитывается 52 пострадавших от укусов клещей, в том числе 25 детей. К середине апреля 2019 года в регионе число покусанных этими опасными насекомыми было меньше в 3,5 раза — 16 человек, в том числе семь детей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

Первый обратившийся за медицинской помощью по поводу укуса клещом был зарегистрирован 24 марта 2020 года.

Большое увеличение числа пострадавших от клещей специалисты связывают с тёплой и малоснежной зимой.

Отмечается, что в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Курганской области исследованы 24 клеща на антиген вируса клещевого энцефалита, инфицированных особей не выявлено.