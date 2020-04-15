Берлин, , 11:17 — REGNUM В коллекционное издание Desperados III войдут миниатюры персонажей игры и музыкальная шкатулка. Об этом сообщалось 14 апреля в ролике на YouTube-канале компании THQ Nordic.

Помимо этого, обладатели коллекционного издания получат диск с игрой, сборник саундтреков, артбук и доступ к сезонному пропуску. Он добавит в Desperados III три новые миссии.

Напомним, Desperados III — это тактическая игра, события которой разворачиваются на Диком Западе. Релиз ожидается в 2020 году.

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